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T.C. HORASAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. HORASAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 01:05

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T.C. HORASAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Horasan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/103 Esas sayılı dava dosyası ile; Erzurum ili, Horasan ilçesi, Yukarı Tahirhoca Mahallesi 124 Ada 15 parsel numaralı taşınmazdan kamulaştırılmasına karar verilen 3.610,33 m2kısmı üzerinde irtifak hakkının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine tapuya tescili talep edilmiş olmakla, iş bu dava konusu ilgililere ilan ve tebliğ olunur. 06/07/2023

#ilangovtr Basın no ILN01889468

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#ILN01889468#İlangovtr