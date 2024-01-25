T.C. HOPA SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2023/24 Esas

Davacı MUSTAFA ERSOY aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Sefer ve Fadina kızı 01/07/1902 Hopa doğumlu DAVALI NAZİME ÖZACAR'ın uyap sisteminde kayıtlı mernis adresine ulaşılamadığı,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 31maddeleri gereğince davalı kişinin, İlan edilenHopa Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/24 Esas sayılı dosyası ile ortaklığın giderilmesi davasına yönelik dava dilekçesi ve tensip zaptınıntebliğinin işbu ilanen tebligatın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01973310