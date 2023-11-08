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T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 00:00

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T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2020/346 Esas
İ L A NSANIK: GELA DZIRKVADZE, Zurabı ve Natela oğlu,
11/04/1978 GÜRCİSTAN doğumlu,
19. STREET N49, VİLLAGE NASAKİRALİ, OZURGETİ REGİON/GEORGIA
Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 29/06/2022 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
Sanıklardan Gela DzırkvadzeVe Shalala Mekhralıeva üzerine atılı Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçunu işlediği sabit olduğundan, ....... 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 79/1-a ve 79/1-son maddesi uyarınca ...... Neticeten sanıkların AYRI AYRI 2 YIL 6 AY HAPİS VE 80 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
............ TCK'nın 53. maddesinin UYGULANMASINA,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Hakim 266930
e-imzalıdır

#ilangovtr Basın no ILN01926245

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#Basın No ILN01926245#İlangovtr