Güncelleme Tarihi:
T.C.
HENDEK
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2022/98 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmazın Tescili davası nedeniyle Sakarya ili, Hendek ilçesi, Kahraman Mahallesi (Bayraktepe) Kuzey : Kahraman mah. 121 ada, 9 ve 10 nolu parseller , Güney : yol, Doğu : su arkı, Batı: İrfan DUYAR adına kayıtlı taşınmaz hakkında bir hak iddia edenlerin Hendek 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/98 Esas sayılı dava dosyasına son ilan tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri gerektiğiİLAN olunur.
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalılar:
|Dava:
|YILMAZ DUYAR
Asli Müdahil Adı Soyadı:
LÜTFİ MEMİŞOĞLU
|1-MALİYE HAZİNESİ
2-HENDEK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
3-HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4-SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|Tescil
#ilangovtr Basın no ILN02043079