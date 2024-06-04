T.C.

HENDEK

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İ L A N

ESAS NO : 2022/98 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmazın Tescili davası nedeniyle Sakarya ili, Hendek ilçesi, Kahraman Mahallesi (Bayraktepe) Kuzey : Kahraman mah. 121 ada, 9 ve 10 nolu parseller , Güney : yol, Doğu : su arkı, Batı: İrfan DUYAR adına kayıtlı taşınmaz hakkında bir hak iddia edenlerin Hendek 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/98 Esas sayılı dava dosyasına son ilan tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri gerektiğiİLAN olunur.

Davacı Adı Soyadı: Davalılar: Dava: YILMAZ DUYAR

Asli Müdahil Adı Soyadı:

LÜTFİ MEMİŞOĞLU 1-MALİYE HAZİNESİ

2-HENDEK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

3-HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

4-SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tescil

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