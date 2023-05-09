Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. HAYMANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. HAYMANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 00:00

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

İliAnkara
İlçesi mahalleHaymana
Ada/Parsel713 Parsel (Eski 4 Parsel)
VasfıSu Deposu
Kamulaştırılan alan988,64 m²
Esas2020/7
DavacıASKİ
DavalıRamazan YILDIRIM

1-Davacı, kurum tarafından yukarıdaki parsel numaralı taşınmazın/taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulunca alınan 15.02.2019 Tarih 35 Sayılı Kamu Yararı kararı 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 6. Maddesi g bendi gereğince dava açarak dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespitini ve tescilini talep etmiştir. 2-a) İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işleminin idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir. b) Açılacak davalarda husumet Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne yöneltilmelidir. 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.d) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Haymana Şubesi’ne yatırılacaktır.
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası’ nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01825330

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN01825330#İlangovtr