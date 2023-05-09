T.C. HAYMANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İli Ankara İlçesi mahalle Haymana Ada/Parsel 713 Parsel (Eski 4 Parsel) Vasfı Su Deposu Kamulaştırılan alan 988,64 m² Esas 2020/7 Davacı ASKİ Davalı Ramazan YILDIRIM

1-Davacı, kurum tarafından yukarıdaki parsel numaralı taşınmazın/taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulunca alınan 15.02.2019 Tarih 35 Sayılı Kamu Yararı kararı 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 6. Maddesi g bendi gereğince dava açarak dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespitini ve tescilini talep etmiştir. 2-a) İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işleminin idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir. b) Açılacak davalarda husumet Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne yöneltilmelidir. 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.d) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Haymana Şubesi’ne yatırılacaktır.

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası’ nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01825330