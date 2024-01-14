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T.C. HATAY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

T.C. HATAY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 00:00

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İLAN
T.C. HATAY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/678 Esas

DAVALI : YUSUF KIRK
Davacı tarafından aleyhinize açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesine karşı HMK 128. maddesi gereğince iki hafta içerisinde cevap vermeniz, iki haftalık süre içerisinde cevap vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01966902

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#Basın No ILN01966902#İlangovtr