T.C.HAKKARİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Necip ÇOŞKUN tarafından hasımsız olarak mahkememize açılan HAKKARİ ili ÇUKURCA ilçesi, Kayalık Köyü Meşeli Mezrası, 11 Cilt, 38 Aile sıra no, 68 sırada nüfusa kayıtlı, SÜLEYMAN ve BEYAZ kızı, 03/11/1991 dogumlu, 36274479686 T.C Kimlik nolu MELEK ÇUŞKON'dan ve HAKKARİ ili, ÇUKURCA ilçesi,Kayalık Köyü Meşeli Mezrası, 11 Cilt, 38 Aile sıra no, 79 sırada nüfusa kayıtlı, SÜLEYMAN ve BEYAZ kızı, 01/09/1994 doğumlu 36241480738 T.C. Kimlik nolu NAR ÇUŞKON'dan uzun süredir haber alınamadığı ve ölmüş olabileceklerinin muhtemel olduğundan bahisle adı geçenlerin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince işbu ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içinde adı geçenler hakkında bir bilgisi olanların mahkememizin 2022/8 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur.

1.GAİP

TC KİMLİK NO : 36274479686

ADI SOYADI : MELEK ÇUŞKON

BABA ADI : SÜLEYMAN

ANA ADI : BEYAZ

DOĞUM TARİHİ : 03/11/1991

DOĞUM YERİ : HAKKARİ

İKAMETGAH ADRESİ :

2.GAİP

TC KİMLİK NO : 36241480738

ADI SOYADI : NAR ÇUŞKON

BABA ADI : SÜLEYMAN

ANA ADI : BEYAZ

DOĞUM TARİHİ : 01/09/1994

DOĞUM YERİ : HAKKARİ

İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr Basın no ILN01829546