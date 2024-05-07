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T.C. HAKKARİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. HAKKARİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 00:00

 

T.C. HAKKARİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/342 Esas
Konu : Gaiplik ilanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen ORHAN ÇAPİK hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilan olunur. 13/02/2024

GAİP
TC KİMLİK NO : 28045754320
ADI SOYADI : ORHAN ÇAPİK
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : HAZAL
DOĞUM TARİHİ : 01/02/1976
DOĞUM YERİ : HAKKARİ

#ilangovtr Basın no ILN02027870

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#Basın No ILN02027870#İlangovtr