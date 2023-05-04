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T.C. GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 00:00

İ L A NESAS NO : 2023/72 Esas

Dava konusu Bitlis ili, Güroymak İlçesi, Tahtalı Köyübulunan yaklaşık 33.065,95m²büyüklüğündeki taşınmaz ile ilgili olarak söz konusu taşınmazüzerinde itirazı bulunanlarınya da hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde imar ihyaya dayalı tescile dair şartlarınoluşmadığına dair itirazlarını ya da hakiddialarını mahkememizin 2023/72 esas sayılı dosyalarına bildirmeleri, aksi halde davacının iddialarını kanıtlamaları halinde dava konusu taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur.04/04/2023

#ilangovtr Basın no ILN01822752

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