T.C. GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dava konusu Bitlis ili, Güroymak İlçesi, Tahtalı Köyübulunan yaklaşık 33.065,95m²büyüklüğündeki taşınmaz ile ilgili olarak söz konusu taşınmazüzerinde itirazı bulunanlarınya da hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde imar ihyaya dayalı tescile dair şartlarınoluşmadığına dair itirazlarını ya da hakiddialarını mahkememizin 2023/72 esas sayılı dosyalarına bildirmeleri, aksi halde davacının iddialarını kanıtlamaları halinde dava konusu taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur.04/04/2023

#ilangovtr Basın no ILN01822752