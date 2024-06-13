Örnek No:55*

T.C.

GÜMÜŞHACIKÖY

İCRA DAİRESİ

2024/60 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/60 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Amasya İli, Gümüşhacıköy İlçesi, 292 ada 9 parsel numaralı"Benzin, Mazot, Lpg Ve Servis Binası, Karma Sosyal Tesis Ve Arsası"nitelikli taşınmaz tam hisse paylı borçlu adına kayıtlıdır. Dava konusu parsel üzerinde aktif olarak kullanılmayan benzin istasyonu olduğu görülmüştür.

Taşınmazın içerisinde: Ofis market binası, kanopi yapısı, WC binası bulunmaktadır. Parselin yaklaşık 3400 metrekarelik kısmı kilit taşı ile kaplamadır. Taşınmazın içerisinde muhtelif yaş ve cinslerde 13 adet ağaç olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Adatepe Mahallesi Gümüşhacıköy/ Amasya Gümüşhacıköy / AMASYA

Yüzölçümü : 22.999 m2

İmar Durumu : Bakım ve Akaryakıt alanına tahsislidir.

Kıymeti : 31.556.790,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Beyanlar Hanesinde: Diğer( Konusu: Parsel Merzifon Ovası koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 10:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 10:35

12/06/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02048674