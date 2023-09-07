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T.C. GÖLPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLANDIR

T.C. GÖLPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLANDIR
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 00:00

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T.C.
GÖLPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLANDIR

Kara Yolları Bölge 14. Bölge Müdürlüğü tarafından, aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmazların kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. ve diğer maddeleri gereğince, Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecek, Kara Yolları 14. Bölge Müdürlüğü husumet yöneltilecektir. 30 Gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz Kara Yolları 14. Bölge Müdürlüğü adına tescil edilecektir. Yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Gölpazarı Şube Müdürlüğü'ne ilgililerce bildirilecek hesap numarasına yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur.05/09/2023

Esas NoMalikiİl/İlçeMah/KöyAda-ParselKamulaştırılan Alan MiktarıDuruşma günü ve saati
2023/93Sebattin AcayipYenipazar/
Bilecik		Tohumlar köyü117 ada 11 parsel192,9421/12/2023
Saat 10:30
2023/101Mahmut KarasuGölpazarı/
Bilecik		Reşadiye mahallesi42 ada 10 parsel490,5221/12/2023
Saat 10:40
2023/83Bahattin Uğural
Mustafa Uğural		Gölpazarı/
Bilecik		Aktaş köyü114 ada 105 parsel177,6921/12/2023
Saat 09:45
2023/77Hamdi Dal
Nebiye Coşkun
Sabri Dal		Yenipazar/
Bilecik		Tohumlar köyü117 ada 12 parsel231,6121/12/2023
Saat 09:35
2023/85Bahriye UysalYenipazar/
Bilecik		Belkese köyü120 ada 5 parsel209,6721/12/2023
Saat 10:15
2023/99Abubekir TuranGölpazarı/
Bilecik		Aktaş köyü114 ada 98 parsel470,5721/12/2023
Saat 10:50
2023/97Ali KökGölpazarı/
Bilecik		Aktaş köyü114 ada 101 parsel45,7321/12/2023
Saat 10:45
2023/91Yunus ÇelikYenipazar/
Bilecik		Tohumlar köyü123 ada 23 parsel986,1521/12/2023
Saat 10:25
2023/79- Emine Taş
-Mehmet Güven
-Süleyman Güven		Yenipazar/
Bilecik		Tohumlar köyü102 ada 12 parsel
102 ada 35 parsel		1.318,16
891,94		21/12/2023
Saat 10:10
2023/81- Arife Aşırı
-Gülay Dural Karakurt
-Gülhan Songür
-Hasan Sünnü
-Mürşidiye Şahin
-Zarife Duman		Gölpazarı/
Bilecik		Aktaş köyü116 ada 66 parsel292,8021/12/2023
Saat 09:40
2023/87Yaşar DemirYenipazar/
Bilecik		Esenköy köyü145 ada 4 parsel572,7821/12/2023
Saat 09:50
2023/95Halil ÜnalYenipazar/
Bilecik		Tohumlar köyü102 ada 23 parsel173,4021/12/2023
Saat 10:35
2023/75Hasan AydınYenipazar/
Bilecik		Tohumlar köyü102 ada 56 parsel1.552,8421/12/2023
Saat 09:55
2023/89Hüseyin YıldırımGölpazarı/
Bilecik		Reşadiye mahallesi
Reşadiye mahallesi		43 ada 48 parsel
42 ada 32 parsel		374,49
542,00		21/12/2023
Saat 09:30

#ilangovtr Basın no ILN01887547

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#ILN01887547#İlangovtr