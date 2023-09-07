T.C.

GÖLPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANDIR

Kara Yolları Bölge 14. Bölge Müdürlüğü tarafından, aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmazların kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. ve diğer maddeleri gereğince, Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecek, Kara Yolları 14. Bölge Müdürlüğü husumet yöneltilecektir. 30 Gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz Kara Yolları 14. Bölge Müdürlüğü adına tescil edilecektir. Yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Gölpazarı Şube Müdürlüğü'ne ilgililerce bildirilecek hesap numarasına yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur.05/09/2023

Esas No Maliki İl/İlçe Mah/Köy Ada-Parsel Kamulaştırılan Alan Miktarı Duruşma günü ve saati

2023/93 Sebattin Acayip Yenipazar/

Bilecik Tohumlar köyü 117 ada 11 parsel 192,94 21/12/2023

Saat 10:30 2023/101 Mahmut Karasu Gölpazarı/

Bilecik Reşadiye mahallesi 42 ada 10 parsel 490,52 21/12/2023

Saat 10:40 2023/83 Bahattin Uğural

Mustafa Uğural Gölpazarı/

Bilecik Aktaş köyü 114 ada 105 parsel 177,69 21/12/2023

Saat 09:45 2023/77 Hamdi Dal

Nebiye Coşkun

Sabri Dal Yenipazar/

Bilecik Tohumlar köyü 117 ada 12 parsel 231,61 21/12/2023

Saat 09:35 2023/85 Bahriye Uysal Yenipazar/

Bilecik Belkese köyü 120 ada 5 parsel 209,67 21/12/2023

Saat 10:15 2023/99 Abubekir Turan Gölpazarı/

Bilecik Aktaş köyü 114 ada 98 parsel 470,57 21/12/2023

Saat 10:50 2023/97 Ali Kök Gölpazarı/

Bilecik Aktaş köyü 114 ada 101 parsel 45,73 21/12/2023

Saat 10:45 2023/91 Yunus Çelik Yenipazar/

Bilecik Tohumlar köyü 123 ada 23 parsel 986,15 21/12/2023

Saat 10:25 2023/79 - Emine Taş

-Mehmet Güven

-Süleyman Güven Yenipazar/

Bilecik Tohumlar köyü 102 ada 12 parsel

102 ada 35 parsel 1.318,16

891,94 21/12/2023

Saat 10:10 2023/81 - Arife Aşırı

-Gülay Dural Karakurt

-Gülhan Songür

-Hasan Sünnü

-Mürşidiye Şahin

-Zarife Duman Gölpazarı/

Bilecik Aktaş köyü 116 ada 66 parsel 292,80 21/12/2023

Saat 09:40 2023/87 Yaşar Demir Yenipazar/

Bilecik Esenköy köyü 145 ada 4 parsel 572,78 21/12/2023

Saat 09:50 2023/95 Halil Ünal Yenipazar/

Bilecik Tohumlar köyü 102 ada 23 parsel 173,40 21/12/2023

Saat 10:35 2023/75 Hasan Aydın Yenipazar/

Bilecik Tohumlar köyü 102 ada 56 parsel 1.552,84 21/12/2023

Saat 09:55 2023/89 Hüseyin Yıldırım Gölpazarı/

Bilecik Reşadiye mahallesi

Reşadiye mahallesi 43 ada 48 parsel

42 ada 32 parsel 374,49

542,00 21/12/2023

Saat 09:30

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