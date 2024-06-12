T.C. GÖLKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2020/317 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Davalı 16544051118 TC kimlik nolu, EMİNE MELİKE TOPÇUOĞLU'na bilirkişi raporlarının tebliğ edilemediği anlaşıldığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahallinde icra edilen keşif sonrası dosyaya sunulan bilirkişi raporlarında özetle: dava konusu edilen Ordu ili, Gölköy ilçesi, Cihadiye Mahallesi 162 ada 2 parsel, 150 ada 5 parsel, 153 ada 9 parsel, 149 ada 18 parsel sayılı taşınmazları üzerindeki ortaklığın ifrazen mümkün olmadığı ancak satış suretiyle ortaklığın giderilebileceği belirtilmiş olup, işbu ilandan itibaren bu hususta mahkememize 2 haftalık kesin süre içerisinde itirazda bulunulabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 23.05.2024

#ilangovtr Basın no ILN02047721