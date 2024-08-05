T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/254 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu olan; Burdur İli Gölhisar İlçesi Çeşme Mahallesi 694 ada 5 parsel sayılı arsa vasfında, yüzölçümü 450,00 m² olan taşınmazda 31,55m² lik alan için davacı tarafından davalı Özcan Canyılmaz aleyhine 31,55 m² lik alanın idare adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2024/254 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.31/07/2024

#ilangovtr Basın no ILN02072181