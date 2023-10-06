T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/311 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu olan; Burdur İli Çavdır İlçesi Kayacık Köyü 193 ada 6 parsel sayılı tarla vasfında, yüzölçümü 2.534,52 m² olan taşınmazda 787,52 m²lik alan için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Veysel Erkan mirasçıları aleyhine 787,52 m²lik alanların idare adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/311 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 27/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01903803