T.C. GÖLE ASLİYEHUKUK MAHKEMESİ













DOSYANO : 2017/264 Esas 18/05/2023



















BASINİLAN KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ'NE

ERZURUM







Yazımız ekinde gönderilen bilirkişi raporunun metin halinedönüştürülmüş şekli aşağıda belirtilmiş olupİlandır Metni'nin ve Bilirkişi Raporu'nun Türkiye Geneli 50.000Altı gazetede ve Genel İnternet Haber Sitesi'nde bir defaya mahsusolmak üzere yayınlattırılmasını ve örnek gazete nüshasıile faturasının mahkememize/ gönderilmesi rica olunur.







Katip 202564 e-imzalı Hakim 212063 e-imzalı







''İL AN D I R ''







DavacıHÜSEYİN ÖZTÜRK ileDavalılar HAZİNEYİ İZAFETEN GÖLEMALMÜDÜRLÜĞÜ ve OKÇU KÖYÜ TÜZELKİŞİLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptaliVe Tescil davası nedeniyle; Mahkememiz ara kararı gereğince713/4-5 maddesi gereğince ilan yapılmasına karar verilmiş olmakla;Davacı HÜSEYİN ÖZTÜRKileDavalılar HAZİNEYİ İZAFETEN GÖLE MALMÜDÜRLÜĞÜve OKÇU KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ tarafındanArdahan İli, Göle İlçesi, Okçu Köyüçalışma alanında bulunan ve Kadastro çalışmalarısırasında tespit harici bırakılan yazımız ekinde gönderilen10/07/2020 tarih ve 2017/264 Esas sayılı dosya içinhazırlanmış olan Teknik Bilirkişi Tayfun SAYINimzalı raporda krokideB harfi ile adlandırılan kısmın Davacı HÜSEYİN ÖZTÜRK'eait olduğu iddia edilmekle, ekli krokide B harfi ile gösterilenalanın TMK 713. Madde gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazıntescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddiaedenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itirazdavası açabilecekleri veya Göle Asliye Hukuk Mahkemesinin2017/264 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilensüre içerisinde itirazda bulunmanız ya da itiraz yerindegörülmezse ve davacının davası ispatlanmış olursa, davacıadına dava konusu taşınmazın tesciline karar verileceği hususu TMK713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.







Katip 202564 e-imzalı Hakim 212063 e-imzalı







EK:

10/07/2020tarih ve 2017/264 Esas sayılı dosya için hazırlanmış olanTeknik Bilirkişi Tayfun SAYIN imzalı bilirkişi raporu



















ASLİYEHUKUK MAHKEMESİ

GÖLE







DOSYANO - 2017/264













BİLİRKİŞİ RAPORU













Mahkemeheyetiniz ile gidilen 2017/264 Esas sayılı dosyanın mahalinde yapılankeşfinde

teknikbilirkişi olarak görev aldım. Dava konusu taşınmaz mahkemeheyeti ile birlikte gezilip

görüldü.Keşfe komu olan parselin sınırları davacı tarafından gösterildi,gösterilen yerlerden alınan

ölçüve notlara göre davaya konu olan taşınmazın Ardahan İli Göleilçesi Okçu Köyünde yapılan

kadastroçalışmaları sırasında 101 ada 51 numara ile tespit görentaşınmazın sınırları içerisinde

kısmenkaldığı tespit edilmiştir. Söz konusu parselin sınırlarıtarafımdan cors aleti ile ölçüldü.

Gereklinotlarımı aldım. Buna göre;

1-Krokide dava konusu olan taşınmazın sınırları sarı renkli boya ileboyanarak gösterilmiş,

Ave B harfleriyle adlandırılmış ve toplamda 2984,83 m2 olduğu yapılanölçümler ile Kadastro

paftasınınçakıştırılması sonucu tespit edilmiştir.

2-Krokide A harfiyle adlandırılar 1661,93 m2'lik kısımı Okçuköyü 101 ada 51 numaralı

parselinsınırları içerisinde kaldığı, krokide B harfiyle adlandırılanmavi renkli boya ile taranarak

gösterilen1322,92 m2'lik kısım ise tescil harici bırakılan alanda kaldığıyapılar ölçümler ile

Kadastropaftasının çakıştırılması sonucu tespit edilmiştir. 10/07/2020







TAYFUNSAYIN

Fen Bilirkişisi







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Adres : GÖLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin :Zabıt Katibi

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