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T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/37 SATIŞ

T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/37 SATIŞ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 00:00

T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/37 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/37 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, Kemer Mevkii, 118 Ada, 38 Parsel, Bağ Vasfında Taşınmaz Kocaeli Büyükşehir ...
Adresi : Gölcük İlçesi Örcün Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 3.366,80 m2
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.851.740,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 13:33
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 13:33

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, Kemer Mevkii, 118 Ada, 37 Parsel, Bağ Vasfında Taşınmaz Kocaeli Büyükşehir ...
Adresi : Gölcük İlçesi Örcün Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 5.708,76 m2
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 2.854.380,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 13:48
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 13:48
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 13:48
Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 13:48

23/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN01975312

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#ILN01975312#İlangovtr