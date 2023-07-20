T.C. GÖLCÜK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN

Şüpheli : Abdallah Yousef AZZAM- Yousef ve Nihaye oğlu, Amerika 1990 doğumlu, Uyruğu Amerika Birleşik Devleti

Gölcük CBS tarafından hakkınızda 02/11/2022 suç tarihli Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan şüpheli sıfatıyla yürütülen soruşturmada 16/11/2022 tarihinde Dava Açılmasının Ertelenmesi Kararı verildiği,

Tüm aramalara rağmen adresiniz tespit edilememiş ve adresiniz meçhul kabul edilerek, kararın Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede ( 50000 altı tiraj ) ile genel bir internet ( ulusal) sitede ilan suretiyle yapılmasına karar verilmiştir.

Bu itibarla hakkınızda verilen Dava Açılmasının Ertelenmesi Kararını iş bu ilan yoluyla tebliğ aldığınız var sayılarak yine bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra herhangi bir mücatınız bulunmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01862365