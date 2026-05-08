Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 00:53

T.C.
GÖLCÜK
1. (SULH HUKUK MAH.)
SATIŞ MEMURLUĞU

2026/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, SARAYLI Mahalle/Köy, Gözlemen Mevkii, 810 Ada, 16 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Saraylı Köyü / Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 1.388,96 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS- 0.30 ve KAKS- 0.90 olmak üzere Konut Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 13.889.600,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:14
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:14

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, SARAYLI Mahalle/Köy, Gözlemen Mevkii, 810 Ada, 17 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Saraylı Köyü / Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 400 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS- 0.30 ve KAKS- 0.90 olmak üzere Konut Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 4.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:15
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:15
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 11:15
Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 11:15

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ŞİRİNKÖY Mahalle/Köy, 810 Ada, 23 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Şirinköy Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 2.326,14 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Doğal Karakteri Korunacak Alanda kalmaktadır
Kıymeti : 12.793.770,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 12:18
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 12:18
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 12:18
Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 12:18

29/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02463259

 