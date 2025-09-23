×
T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 00:00

2025/33 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/33 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, A.ULAŞLI Mahalle/Köy, Konca Mevkii, 803 Ada, 25 Parsel, Zeytinlik Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 80.661,15 m2

İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Bir kısmı Diğer Tarım AlanındaBir kısmı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yolda kalmaktadır

Kıymeti : 101.414.078,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 10:16
Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 10:16
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:16
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:16

19/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02299074

 