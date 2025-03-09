Güncelleme Tarihi:
T.C.
GÖLCÜK
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/60 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/60 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, MAMURİYE Mahalle/Köy, Köyaltı Mevkii, 130 Ada, 13 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Mamuriye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 1.726,05 m2
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır
Kıymeti : 2.071.260,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 10:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 10:04
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, MAMURİYE Mahalle/Köy, Köyaltı Mevkii, 104 Ada, 1 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Mamuriye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 8.378,35 m2
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 14.371.985,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 10:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 10:04
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, MAMURİYE Mahalle/Köy, Köyaltı Mevkii, 104 Ada, 2 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Mamuriye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 4.289,84 m2
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 3.431.872,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 11:04
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 11:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 11:04
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 11:04
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, MAMURİYE Mahalle/Köy, Köykarşısı Mevkii, 108 Ada, 15 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Mamuriye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 1.753,07 m2
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Orman Alanı ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 876.535,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 12:05
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 12:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 12:05
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 12:05
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, MAMURİYE Mahalle/Köy, Köyaltı Mevkii, 113 Ada, 14 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Mamuriye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 1.876,60 m2
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Kırsal Konut Alanında ve Diğer Tarım Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 2.251.920,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 13:32
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 13:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 13:32
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 13:32
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, MAMURİYE Mahalle/Köy, Köyaltı Mevkii, 114 Ada, 4 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Mamuriye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 3.546,99 m2
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır
Kıymeti : 2.128.194,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 14:32
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 14:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 14:32
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 14:32
07/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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