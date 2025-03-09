T.C.

GÖLCÜK

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/60 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/60 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, MAMURİYE Mahalle/Köy, Köyaltı Mevkii, 130 Ada, 13 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Mamuriye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 1.726,05 m2

İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır

Kıymeti : 2.071.260,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 10:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, MAMURİYE Mahalle/Köy, Köyaltı Mevkii, 104 Ada, 1 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Mamuriye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 8.378,35 m2

İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 14.371.985,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 10:04

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, MAMURİYE Mahalle/Köy, Köyaltı Mevkii, 104 Ada, 2 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Mamuriye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 4.289,84 m2

İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 3.431.872,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 11:04

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, MAMURİYE Mahalle/Köy, Köykarşısı Mevkii, 108 Ada, 15 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Mamuriye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 1.753,07 m2

İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Orman Alanı ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 876.535,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 12:05

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 12:05

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 12:05

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, MAMURİYE Mahalle/Köy, Köyaltı Mevkii, 113 Ada, 14 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Mamuriye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 1.876,60 m2

İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Kırsal Konut Alanında ve Diğer Tarım Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 2.251.920,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 13:32

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, MAMURİYE Mahalle/Köy, Köyaltı Mevkii, 114 Ada, 4 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Mamuriye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 3.546,99 m2

İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır

Kıymeti : 2.128.194,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 14:32

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 14:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 14:32

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 14:32

07/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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