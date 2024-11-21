T.C.

GÖLCÜK

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/27 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 1903 Ada, 5 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz Taşınmaz



Adresi : Gölcük İlçesi Yenimahalle Mahallesi Gölcük / KOCAELİ



Yüzölçümü : 380,00 m2



İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam, 3 katlı, TAKS-0.40 ve KAKS=1.20 olmak üzere Konut Alanında kaldığı ve yola terkinin olduğu belirtilmiştir.



Kıymeti : 2.303.310,00 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler : Gölcük / Kocaeli



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2025 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 10:03

09/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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