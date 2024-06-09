T.C.

GÖLBAŞI(ANKARA)

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/2 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davası nedeniyle;

Mahkememizin 2023/2 Tereke sayılı dosyasında açılan, müteveffa Halis Dursun terekesinin tasfiyesi davası nedeniyle, 12741053474 TC Kimlik numaralı ,BAYBURT ili, MERKEZ ilçesi, TEPETARLA mah/köy, 166 Cilt, 24 Aile sıra no, 15 sırada nüfusa kayıtlı, MEHMET FARUK ve RAİFE oğlu/kızı, 01/02/1952 dogumlu, HALİS DURSUN. Karşıyaka Mah. Şehit Aydın Eryılmaz Cad. No:13/9 Gölbaşı/Ankara 05/03/2022 tarihinde vefat eden, Mehmet ve Ayşe'den olma, 16720021706 TC kimlik numaralı müteveffa Halis Dursunterekesine Temsilci (Kayyım) atanması, murisin terekesinin tespiti ve tereke defterinin tutulması talep edilmiştir.

TMK'nun 620, 621 ve 634. Maddeleri gereğince; Müteveffa Nuri Şahin'in mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil) ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde; mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış yada eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içerisinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02027868