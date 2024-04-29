T.C. GÖLBAŞI(ANKARA) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/791 Esas

DAVALILAR : 1- GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ANKARA) Gölbaşı/ANKARA

2- MALİYE HAZİNESİ Gölbaşı/ANKARA

3- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkememizce dava dilekçesi ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Mahkememizin işbu dosyasında:Dava konusu Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Virancık - Örencik Mahallesi sınırları içerisinde, dava dışı 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 177 parsel sayılı taşınmazların Hilmi Kale tarafından ekilip biçildiğini, taşınmazın Hilmi Kale adına tapuya tesciline karar verilmesinin talep edildiği, taşınmaz başında alınan bilirkişi raporunda da; tescili istenen taşınmazın kullanım şekliyle araziden sınırlarının belirgin şekilde ayrıldığı, sınırların belirgin olduğunu, sürülü olduğu, sınırında ve yakın çevresinde mera parseli olmadığı, imar ve ihyasının tamamlandığı, dava tarihine göre kazandırıcı zaman aşımı süresinin dolduğu, nizasız ve fasılasız 20 yıldan fazla kullanıldığına dair rapor sunulduğu,



Dava Dilekçesi ve bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02023382