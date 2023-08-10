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T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/1027 Esas Konu : Gaiplik İkinci İlanı Hak.Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen EMİN'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13/06/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 20521983088
ADI SOYADI : EMİN -
BABA ADI : İBRAHİM
ANA ADI : ZEHRA
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1884
DOĞUM YERİ : DARI
İKAMETGAH ADRESİ :
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