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T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 00:00

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T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1027 Esas Konu : Gaiplik İkinci İlanı Hak.Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen EMİN'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13/06/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 20521983088
ADI SOYADI : EMİN -
BABA ADI : İBRAHİM
ANA ADI : ZEHRA
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1884
DOĞUM YERİ : DARI
İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr Basın no ILN01874702

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