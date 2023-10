T.C.

GERMENCİK

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/465 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : AYDIN İLİ, GERMENCİK İLÇESİ,ORTAKLAR MAHALLESİ

ADA NO : 337

PARSEL NO : 12

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.912,20 m2büyüklüğündeki taşınmazın 994,17 m2 lik kısmında irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : SAADET BALLI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ)

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmazla ilgili olarak üzerinde irtifak hakkı tesis edileceğinden, TEDAŞ adına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 güniçinde; a) Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği, b) Maddi hatalara karşı adlı yargıda düzeltim davası açılabileceği, c) Bu tür davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine yönetileceği, d) Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına ZiraatBankası Germencik Şubesi'ne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/08/2023

#ilangovtr Basın no ILN01904483