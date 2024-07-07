T.C.

GEMLİK

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/357 Esas

İLANDIR

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Yapılan tüm aramalara rağmen adres bilgileri tespit edilemeyen Himmet ve Melahat oğlu10/10/1962d.lu Ercan KONCA ve Aras ve Sevim 01/04/1959 d.lu Halil ARAS'a çıkartılan tebligatın iade edildiği ve tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeni ile Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup mahkememizin 2021/357Esas 2023/1888 sayılı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf edilmediği takdirde gerekçeli kararın kesinleşeceği hususu davalı Ercan KONCA ve Halil ARAS'a ilanen tebliğ olunur.

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