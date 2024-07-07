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T.C. GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 00:00

 

T.C.
GEMLİK
SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/357 Esas

İLANDIR

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;
Yapılan tüm aramalara rağmen adres bilgileri tespit edilemeyen Himmet ve Melahat oğlu10/10/1962d.lu Ercan KONCA ve Aras ve Sevim 01/04/1959 d.lu Halil ARAS'a çıkartılan tebligatın iade edildiği ve tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeni ile Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup mahkememizin 2021/357Esas 2023/1888 sayılı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf edilmediği takdirde gerekçeli kararın kesinleşeceği hususu davalı Ercan KONCA ve Halil ARAS'a ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02057833

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#ILN02057833#İlangovtr