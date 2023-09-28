T.C. GEMLİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)





Sayı : 2023/128 D.İş

Konu : İlan Hak.



İ L A N D I R





Mahkememizde görülmekte olan 6284 Sayılı Kanuna Göre Koruma Kararı davası nedeniyle;

Mağdur Necla ÖNER'in tedbir talebinin kabulü ile mahkememizin 26/05/2023 tarihli verilen tedbir kararı ile Hisar Mah. Yener Sok. No:8 İç Kapı No:2 Gemlik/BURSA adresinde ikamet eden Şiddet Uyguladığı iddia edilen Gülşah ÖNER 'e 3 Ay süreyle, 6284 sayılı Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun 5/1 maddesi gereğince; a) Şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmamac) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması tedbirinin uygulanması'na, 6284 sayılı kanun haklarına göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uyguladığı iddia edilen bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi halinde fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hakim kararıyla 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı, hususu ihtarına, (İhtarın tebliği sureti ile yapılmış sayılmasına) verilen karara karşı 6284 sayılı yasanın 9/1 maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Gemlik 1. Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere verilen kararın Gülşah ÖNER adına tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.





Katip 153972 Hakim 216471

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