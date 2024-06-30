T.C.

GELİBOLU

SULH HUKUK MAHKEMESİ

25/06/2024

Sayı :2022/607 Esas

Konu : İLANEN TEBLİGAT

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli ) davası nedeniyle; Mahkememizin 2022/607 Esas sayılı dosyasında Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Sütlüce Köyü, 169/23,220/30,190/22,176/18 Ada/Parsel sayılı taşınmazlarda Ortaklığın Giderilmesi davasının açıldığı,dava dilekçesinin bütün taraflara tebliğ edildiği, dosyada taraf teşkilinin sağlandığı fakat Hasan Emer'e ulaşılamadığı, mahkememizce verilen ara karar gereğince kendisine ilanen tebligat yapılması hasıl olduğu görülmüştür. Davalı 22564570652 T.C kimlik numaralı Hasan Emer'eiki hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, dilekçe ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delil olduğunu da belirterek bildirmek, elinde bulunan delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilerek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer vermek zorunda olduğu, 17.09.2024 günü saat 11.25'de Gelibolu Sulh HukukMahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendini bir vekil ile temsil edilmesi, aksi takdirde duruşmaya yokluğunda deva edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar olunarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02052929