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T.C. GELİBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GELİBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 00:00

Sayı :2022/190 Esas 02/05/2023 Konu : 2. İlanİLAN METNİ

HASAN ÇAVUŞ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Verilen ara karar gereğince;Çanakkale ili , Gelibolu İlçesi, Demirmendüzü Köyü, Cilt:15 Hane:62, Bsn: 8'da nüfusa kayıtlı Akif ve Havva'dan olma, 22/08/1929 doğumlu, 26041479698 T.C. Kimlik numaralı HATİCE ÇAVUŞ'un gaip olduğu iddiası ile, gaiplik kararı istenilen HATİCE ÇAVUŞ'u gören bilen duyan varsa mahkemeye müracaat etmek üzere iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2022/190 Esas sayılı dosyasına bildirilmesi, M.K. nun 33. maddesi gereğince 2. ilan olunur.
GAİP TC Kimlik numaralı:26041479698
ADI SOYADI: HATİCE ÇAVUŞ
BABA ADI: AKİF
ANNE ADI: HAVVA
DOĞUM TARİHİ: 22.08.1929
DOĞUM YERİ:BURGAZ
İKAMET ADRESİ: Değirmendüzü Küme evleri No:196 Gelibolu/Çanakkale

#ilangovtr Basın no ILN01825651

 

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