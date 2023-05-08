T.C. GELİBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

HASAN ÇAVUŞ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Verilen ara karar gereğince;Çanakkale ili , Gelibolu İlçesi, Demirmendüzü Köyü, Cilt:15 Hane:62, Bsn: 8'da nüfusa kayıtlı Akif ve Havva'dan olma, 22/08/1929 doğumlu, 26041479698 T.C. Kimlik numaralı HATİCE ÇAVUŞ'un gaip olduğu iddiası ile, gaiplik kararı istenilen HATİCE ÇAVUŞ'u gören bilen duyan varsa mahkemeye müracaat etmek üzere iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2022/190 Esas sayılı dosyasına bildirilmesi, M.K. nun 33. maddesi gereğince 2. ilan olunur.

GAİP TC Kimlik numaralı:26041479698

ADI SOYADI: HATİCE ÇAVUŞ

BABA ADI: AKİF

ANNE ADI: HAVVA

DOĞUM TARİHİ: 22.08.1929

DOĞUM YERİ:BURGAZ

İKAMET ADRESİ: Değirmendüzü Küme evleri No:196 Gelibolu/Çanakkale

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