T.C. GEBZE İNFAZ HÂKİMLİĞİ

T.C.

GEBZEİNFAZ HÂKİMLİĞİ

Esas No : 2022/4464

Karar No : 2022/4505

İLAN

KARAR ÖZETİ

Gebze İnfaz Hâkimliğinin 2022/4464 Esas 2022/4505 Karar sayılı ilamı ile sanık Soner KURNAZ hakkında Koşullu Salıvermenin Geri Alınması kararı verilmiş, ancak tüm aramalara rağmen bulunamayan ve adresi meçhul olduğundan kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 maddesi gereğince tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.11.10.2023

#ilangovtr Basın no ILN01908597