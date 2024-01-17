T.C.GEBZE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/309

Karar No : 2023/1039

KARAR ÖZETİ

Gebze 8.Asliye Ceza Mahkemesinin 08.12.2023 tarih ve 2022/309 Esas 2023/1039 Karar sayılı ilamı ile sanık Zafer UÇAR hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, ancak tüm aramalara rağmen bulunamayan ve adresi meçhul olduğundan kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 maddesi gereğince sanığa tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.16.01.2024

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