T.C. GEBZE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI : Mihriban ERKAN-(45856523020)-

ADRES : 1)Cedit Mh. Şehit Nihat Polat Sk. No:28/2 İzmit/KOCAELİ

2)Kadıköy Mh. Zümrüt Sk. Lale Apt. No:75/9 İzmit/KOCAELİ

Davacı Gebze Orman İşletme Müdürlüğü vekili tarafından mahkememize açılan "tapu iptali ve tescil (taşınmazın orman niteliğinin çekişmeli olması nedeniyle)" talepli davasına ilişkin olarak;

20/10/2023 günü saat 10.10 olarak tayin edilen duruşma gün ve saati ile 12.06.2023 günü saat 10.00 olarak tayin edilen keşif gün ve saatini bildirir 12/05/2023 tarihli ön inceleme duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmekle;

12/05/2023 tarihli ön inceleme duruşmasında tahkikat aşamasına geçilmesine karar verilmiş olup; 20/10/2023 günü saat 10.10 olarak belirlenen duruşma gün ve saatinde geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz;

Keza tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, bu hususta ayrıca tebligat gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği hususlarının ihtarı ile ön inceleme duruşma tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.23/05/2023

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