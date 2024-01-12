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T.C. GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/288 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz hakkında öncelikle 2942 sayılı yasanın (Değişik 4650 ) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alınma usulü denenmiş, ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğince mahkememizin 2023/288 Esas sayısında dava açılmıştır.
Dosya No : 2023/288
Dava Konusu : Kocaeli ili,Dilovasıilçesi,Muallim-2 Mah. 542ada, 1 parsel
Hissedarlar :HÜSEYİN OĞLU HACIHASAN
MEHMET OĞLU HAFIZ İBRAHİM
HÜSEYİN OĞLU MUSTAFA
MEHMET KIZI NECİBE
MED LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ
Alan :1.823,92m2
Kamulaştırılacak Alan : 893,00 m2
1-Tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
2-Husumet Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğüne yöneltilecektir.
3-Kamulaştırma işlemine karşı idari mahkemede iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıfbank Gebze Şubesine yatırılacaktır.
5-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmelidir.
Keyfiyet 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.28/09/2023
#ilangovtr Basın no ILN01966694