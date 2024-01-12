T.C. GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/288 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz hakkında öncelikle 2942 sayılı yasanın (Değişik 4650 ) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alınma usulü denenmiş, ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğince mahkememizin 2023/288 Esas sayısında dava açılmıştır.

Dosya No : 2023/288

Dava Konusu : Kocaeli ili,Dilovasıilçesi,Muallim-2 Mah. 542ada, 1 parsel

Hissedarlar :HÜSEYİN OĞLU HACIHASAN

MEHMET OĞLU HAFIZ İBRAHİM

HÜSEYİN OĞLU MUSTAFA

MEHMET KIZI NECİBE

MED LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ

Alan :1.823,92m2

Kamulaştırılacak Alan : 893,00 m2

1-Tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

2-Husumet Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğüne yöneltilecektir.

3-Kamulaştırma işlemine karşı idari mahkemede iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıfbank Gebze Şubesine yatırılacaktır.

5-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmelidir.

Keyfiyet 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.28/09/2023

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