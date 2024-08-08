T.C. GEBZE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

07.08.2024

Sayı : E.55877157-2021/432-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Sanık Murat Uçar'a mahkeme hükmünün tebliği yapılamadığından Gebze 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/432 Esas, 2024/213 K. Sayılı dosyasında sanık hakkında neticeden 5237 Sayılı TCK'nun 86/1 maddesi gereğince1 Yıl 3 Ay hapis cezası ile cezalandırıılmasınakarar verildiği, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya başka yerdeki emsal mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle 5271 Sayılı CMK'nın 272 vd maddeleri gereği Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.

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