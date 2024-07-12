T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2019/316 Esas

KARAR NO: 2024/111

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/01/2024 tarihli ilamı ile 155/2 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN (ÜSTSOY-DİĞER) (TCK 53/1-c), 3000 TL ADLİ PARA, 1 YIL 3 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Fatma oğlu, 19/03/1979 doğumlu, Adıyaman, Merkez, Mimarsinan mah/köy nüfusuna kayıtlı ABUBEKİR YILDIZ tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itiaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur.11.07.2024

#ilangovtr Basın no ILN02061336