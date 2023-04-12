T.C. GAZİOSMANPAŞA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESENTEPE MAH. 2859. SOKAK 14-18/17 İSTANBUL SULTANGAZİ

Davacı , Ortak Varlık Yönetim Anonim Şirketi tarafından açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle; Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adınıza tebligatın yapılmadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde, HMK 127.maddesi gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz, HMK 117.maddesi gereğince varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, bu süre içinde cevap vermediğiniz takdirde bir daha ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve HMK 128.maddesi gereğince dava dilekçesinde ileri sürülen vakaların tümünü inkar etmiş sayılacağınız, ayrıca HMK 131.maddesi gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz hususu, dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01811609