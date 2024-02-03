T.C. GAZİOSMANPAŞA 4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1051 Esas



Davacı MESUT GÜZEL ile Davalı DENİS ŞABAN arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davası yargılamasında davalının adresi tespit edilemediğinden davalıya, tahkikat duruşma tarihinin ve ön inceleme duruşma zaptının ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.



Mahkememiz 15/12/2023 tarihli ön inceleme duruşmasında; "Hukuk genel kurulunun 20/04/2016 tarih 2014/13-850 esas 2016/523 karar sayılı kararı uyarınca cevap dilekçesi ibraz etmeyen davalıya delillerini ve tanıklarını bildirmesi için süre verilmesine yer olmadığına, tahkikat duruşmasının 17/04/2024 günü saat 09:30'da yapılmasına karar verildiği" hususlarının bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayıldığı ihtaren, 70819220920 T.C.Kimlik numaralı Riza ve Saime kızı, 10/06/1989 Medgidia/Romanya doğumlu DENİS ŞABAN'a ilanen tebliğ olunur. 21/12/2023

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