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T.C. GAZİOSMANPAŞA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

T.C. GAZİOSMANPAŞA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

T.C. GAZİOSMANPAŞA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2021/1237 Esas
KARAR NO : 2023/512

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/09/2023 tarihli ilamı ile 13/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Hüseyin ve Fikret oğlu, 01/04/1995 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı ŞERMAN KELO tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TİRAJI 50.000 ÜZERİ BİR GAZETEDE VE İNTERNET SİTESİNDE TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.02.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01993396

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#ILN01993396#İlangovtr