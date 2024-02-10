T.C. GAZİOSMANPAŞA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/908 Esas

KARAR NO : 2023/731

Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/10/2023 tarihli ilamı ile 179/3 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Hanife oğlu, 01/11/1973 doğumlu, Samsun, Terme, Yüksekyayla mah/köy nüfusuna kayıtlı MUSTAFA ÖZYER tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TİRAJI 50.000 ÜZERİ GAZETEDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.02.2024

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