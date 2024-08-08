T.C.

GAZİOSMANPAŞA

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/826 Esas

İLAN

GAZİOSMANPAŞA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Esas No : 2023/826 Esas

Davacı Emine GÜLFİDAN tarafından Mahkememize açılmış bulunan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının verilen ara kararı gereğince;

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kesikkapu Mahallesi/Köyü, Cilt No:3, Hane No:347, ile nüfusa kayıtlı Demir Ali ve Pakize'den olma, 05/03/1952doğumlu, 17006661692 T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin MUÇİN'in gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla,Hüseyin MUÇİN'in nerede olduğu ve nerede oturduğu hususunda bilgi sahibi olanların ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde Mahkememizin 2023/826 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri, ayrıca gaipliğin hükmü için lazım olan ilam müddeti zarfında hiçbir hak sahibi zuhur etmezse, bu malların Hazineye intikal edeceği, T.M.K.'nun 32. ve 530. Maddesince 2. (İkinci) gaiplik ilanı olarak duyurulur.07/08/2024

#ilangovtr Basın no ILN02074060