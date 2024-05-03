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T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 00:00

 

T.C.
GAZİOSMANPAŞA
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.61374334-2022/772-Ceza Dava Dosyası
Konu :

İLAN

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılıilamı ile Beraat kararı verilen KADEM HOJYYEW, Çarıy ve Enebay oğlu, 01/01/1980 TÜRKMENİSTAN vatandaşı
tüm aramalara rağmen bulanamamış olup, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.Maddesi gereğince Hüküm Özetinin RESMİ GAZETE DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 29/11/2023

 

#ilangovtr Basın no ILN02026101

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#ILN02026101#İlangovtr