T.C. GAZİOSMANPAŞA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLANEN TEBLİGAT

DOSYA NO :2019/602 Esas

KARAR NO :2022/98 Karar

SANIKLAR :1BRAHIM ALLARAJ, Xhafer ve Elhame oğlu, 1994 PRUGA ALLARAJE doğumlu.

SUÇ :Resmi Belgede Sahtecilik

VERİLEN CEZA :BERAATİNE karar verilmiştir.

GOP CBS nin 18/03/2022 tarihli istinaf dilekçesi ile;kriminal raporun karara esas alınmayarak suça konu belgelerin kovuşturma makamı tarafından duruşmada gözlemlendikten sonra sahteliğin ilk bakışta anlaşılabilir olduğu yönünde değerlendirme ve gerekçe ile ve sonuç olarak hatalı kabulle sanık hakkında verilen beraat kararının istinâfen kaldırılmasını talep etmiştir.

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliği için sanığın ikamet adresinin bulunduğu adrese Yurtdışı talimat yazılmış yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TİRAJI YÜKSEK GAZETEDE İLANINA VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren l5 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyan zapta geçirilmek suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği ilanen tebliğ olunur.10/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN01968108