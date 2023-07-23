T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

KARAR NO : 2022/97

SANIK : ZIYODA OBILOVA, Cebeci Mahallesi P Caddesi Kat:3 No:54/2Sultangazi / İSTANBUL adresinde oturur

SUÇ : Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek

SUÇ TARİHİ : 16/04/2019

SUÇ YERİ : İSTANBUL/SULTANGAZİ

KARAR TARİHİ : 09/03/2022

KARAR ÖZETİ : MAHKUMİYET

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı ilamı ile sanık hakkında TCK 227/2. Maddesi gereğince 2 Yıl 1 Ay Hapis ve 100 TL Adli Para Cezasına hükmedildiği, söz konusu kararın bildirmiş olduğu adres itibariyle kendisine tebliğ edilemediği, gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilme imkanının bulunmadığı anlaşılmakla;Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.12/07/2023

#ilangovtr Basın no ILN01865549