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T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 00:00

DOSYA NO : 2022/143 Esas

KARAR NO : 2022/168
MÜŞTEKİ : SAHAR ISMAEL, A*q ve K*a oğlu, 1963 IRAK doğumlu
SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık
SUÇ TARİHİ / SAATİ : 26/02/2022 -
SUÇ YERİ İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA
KARAR TARİHİ : 30/03/2022
KARAR ÖZETİ : MAHKUMİYET (HAPİS CEZASI)
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı ilamı ile Sanık Azize ESER hakkında mahkumiyet kararı verildiği, söz konusu kararın ve sanık müdafinin istinaf dilekçesinin Müşteki Sahar ISMAEL bildirmiş olduğu adres itibariyle kendisine tebliğ edilemediği, bildirmiş olduğu herhangi bir yurt dışı adresinin de bulunmadığı, gerekçeli kararın müştekiye tebliğ edilme imkanının bulunmadığı, Türkiye adresi itibariyle de tebliğ imkansızlığının söz konusu olduğu anlaşılmakla;Yukarıda karar özeti yazılı kararın ve Sanık Azize ESER müdafinin İstinaf Dilekçesinin tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesiilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinafedilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.12/07/2023

#ilangovtr Basın no ILN01865557

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#Basın No ILN01865557#İlangovtr