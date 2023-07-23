T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

KARAR NO : 2023/158

SANIK : HASAN BUDD, B*r ve G*n oğlu, 1995 GUJRANWALA

SUÇ : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

SUÇ TARİHİ : 25/11/2018 -

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ARNAVUTKÖY

KARAR TARİHİ : 26/04/2023

KARAR ÖZETİ : DAVANIN DURMASI

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı ilamı ileSanık Hasan BUDD hakkında söz konusu kararın bildirmiş olduğu adres itibariyle kendisine tebliğ edilemediği, bildirmiş olduğu herhangi bir yurt dışı adresinin de bulunmadığı, Türkiye adresi itibariyle de tebliğ imkansızlığının söz konusu olduğu anlaşılmakla;Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İtirazedilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.19/07/2023

#ilangovtr Basın no ILN01865540