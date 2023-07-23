T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

KARAR NO : 2022/228

SANIK : ERVİN PALİ,07/10/1992 BURREL doğumlu,

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 28/12/2020

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ARNAVUTKÖY

KARAR TARİHİ : 25/04/2022

KARAR ÖZETİ : HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Mahkememizin yukarıdaesas ve karar numarası yazılı ilamı ile sanık hakkında söz konusu kararın bildirmiş olduğu adres itibariyle kendisine tebliğ edilemediği, gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilme imkanının bulunmadığı anlaşılmakla;Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İtirazedilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.12/07/2023

#ilangovtr Basın no ILN01865528