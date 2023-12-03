T.C. GAZİOSMANPAŞA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2022/72

Karar No: 2023/557

İLAN

Silahla Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/06/2023 tarihli ilamı ile BERAAT kararı verildiği, Mohammed Abd Allateef ve Gazala oğlu, 2001 Libya doğumlu müşteki AHMET MOHAMMED ABD ALLEFEEF AKRYM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.31/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01944181