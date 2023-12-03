T.C. GAZİOSMANPAŞA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2020/315 Esas

2023/98 Karar

İLAN

Cinsel Taciz suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/02/2023 tarihli ilamı ile CMK'nun223/2-e maddesi gereğince sanık hakkında BERAAT kararı verildiği Omar ve Cemile oğlu, 01/01/1998 İDLİB doğumlu sanık HUSAM HACCOtüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.03.11.2023

#ilangovtr Basın no ILN01944174