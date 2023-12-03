T.C. GAZİOSMANPAŞA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2021/225

Karar No: 2022/104

İLAN

Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/05/2022 tarihli ilamı ilesanık hakkında CMK'nun 223/2-a maddesi gereğince BERAATkararı verildiği, Hasan ve Zeynep oğlu, 1986 Arapkir doğumlu sanık HACI BEKİR BALİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar veGaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısının, İstanbul Cumhuriyet Savcısının ve Katılan vekilinin İstinaf talepleri tebliğ edilememiştir.Yukarıda karar özeti yazılı gerekçeli kararın ve İstinaf taleplerinin tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.03.11.2023

#ilangovtr Basın no ILN01944170