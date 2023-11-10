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T.C.GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 00:00

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T.C.GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/190 Esas
İLAN
Mahkememizin 2023/190 Esas, 2023/405 Karar, 08/09/2023 tarihli kararı ile, Erzurum ili, Hınıs ilçesi, Söğütlü Mah/Köyü, C:44, H:2, BSN:178'de nüfusa kayıtlı, Yetkin ve Şeriban'dan olma, 09/10/20** doğumlu, 110*****522 TC Kimlik numaralı İslam Durna'nın nüfus kayıtlarında İslam olan isminin "Asaf" olarak düzeltilmesine ve düzeltilmiş şekli ile tesciline karar verilmiştir.İlan olunur.31/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01927987

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#Basın No ILN01927987#İlangovtr